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Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun

Başkan Güngör, “Şehrimize Kahramanlık ünvanının verilişinin 48. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun

Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun

Başkan Güngör, “Şehrimize Kahramanlık ünvanının verilişinin 48. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

07 Şubat 2021 Pazar 12:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre Kahramanlık payesi verilişinin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Hayrettin Güngör, “Milli Mücadelede ilk kıvılcımı ateşleyen şehrimize, 5 Nisan 1925 yılında İstiklal Madalyası verilmiş bu tarihten tam 48 yıl sonra da 7 Şubat 1973 yılında şehrimiz ‘kahramanlık’ payesi ile ödüllendirilerek ismi Kahramanmaraş olmuştur. Bu paye tüm hemşehrilerimiz için bir övünç kaynağıdır. Bu vesile ile ilimize Kahramanlık payesi verilişinin 48. Yılını kutluyor, tüm hemşehrilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

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Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
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