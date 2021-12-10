Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı

Kahramanmaraş 12 şubat stadyumu yıkılıyor

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 12 Şubat Stadyumu’nun maraton tribününün hurda karşılığı kısmi yıkım işlemini gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş 12 şubat stadyumu yıkılıyor

Kahramanmaraş 12 şubat stadyumu yıkılıyor

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 12 Şubat Stadyumu’nun maraton tribününün hurda karşılığı kısmi yıkım işlemini gerçekleştirilecek.

10 Aralık 2021 Cuma 10:37
banner459

TFF 2. Lig de mücadele eden Kahramanmaraşspor’un lig müsabakalarını icra ettiği 12 Şubat Stadyumuna yüzde 65’lik oranda çürük raporu verilmesi ile gündeme gelen stadyum krizi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Kahramanmaraş’a gelmesi ile çözüme kavuşmuştu.

Basın İlan Kurumu İlan Servisinde yapılan açıklamada; “Mülkiyeti il müdürlüğüne ait, aşağıda bilgileri gösterilen Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu maraton tribününün hurda karşılığı kısmi yıkım ve moloz kaldırma işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (açık artırma) ile dosyasında mevcut idari ve teknik şartname hükümlerine göre ihale edilecek” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş 12 şubat Stadyumu Yıkılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 adet yeni anaokulu yapacağız”
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 adet yeni anaokulu yapacağız”
KASKİ don uyarısı yaptı!
KASKİ don uyarısı yaptı!
Milletvekili İmran Kılıç’ın İsmi, Türkoğlu’nda yaşatılacak
Milletvekili İmran Kılıç’ın İsmi, Türkoğlu’nda yaşatılacak
Dulkadiroğlu’nun sokakları değişiyor ve güzelleşiyor
Dulkadiroğlu’nun sokakları değişiyor ve güzelleşiyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber