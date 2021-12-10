Kahramanmaraş 12 şubat stadyumu yıkılıyor

TFF 2. Lig de mücadele eden Kahramanmaraşspor’un lig müsabakalarını icra ettiği 12 Şubat Stadyumuna yüzde 65’lik oranda çürük raporu verilmesi ile gündeme gelen stadyum krizi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Kahramanmaraş’a gelmesi ile çözüme kavuşmuştu.

Basın İlan Kurumu İlan Servisinde yapılan açıklamada; “Mülkiyeti il müdürlüğüne ait, aşağıda bilgileri gösterilen Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu maraton tribününün hurda karşılığı kısmi yıkım ve moloz kaldırma işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (açık artırma) ile dosyasında mevcut idari ve teknik şartname hükümlerine göre ihale edilecek” ifadelerine yer verildi.