Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!
Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları...
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları...
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam...
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları...
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu...

Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi kayıtları başladı. 14 atölyede düzenlenecek eğitimlere Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabilen başvurularda son gün 10 Ekim Pazartesi.

Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!

Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi kayıtları başladı. 14 atölyede düzenlenecek eğitimlere Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabilen başvurularda son gün 10 Ekim Pazartesi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 14:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi kayıtları başladı. Dönem boyunca kursiyerlere alanında uzman eğitmenler tarafından 14 farklı atölyede eğitim verilecek. Fotoğrafçılık, Redaktörlük ve Editörlük, Proje, Düşünce ve Felsefe, Sinema ve Felsefe, Varoluşsal Düşünce, Dergi, Diksiyon, Bilim Tarihi ve Türk Düşünce Tarihi, Sosyolojinin Temel Kavramları, Osmanlı Modernleşmesi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yazarlık ile Çeviri atölyelerinden oluşan kurslarda başvurular çevrimiçi olarak alınıyor.

Son Başvuru 10 Ekim Pazartesi!

15 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği atölyelere Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden 10 Ekim Pazartesi gününe kadar çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 17 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimlereilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi Kayıtları Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim
Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim
Dulkadiroğlu’ndan Kanuni Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Kanuni Mahallesinde Asfalt Çalışması
Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı
Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Kahramanmaraş’ta Arkadaş Bulmak İsterken Gasp Edildi
Kahramanmaraş’ta Arkadaş Bulmak İsterken Gasp Edildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber