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Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi Kayıtları Başladı

Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi kayıtları başladı. Büyükşehir’in internet sitesinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 16 Haziran Cuma.

Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi Kayıtları Başladı

Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi Kayıtları Başladı

Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi kayıtları başladı. Büyükşehir’in internet sitesinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 16 Haziran Cuma.

10 Haziran 2023 Cumartesi 09:48

Şehrin imarı, inşası ve iskânı noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve bireylerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak için de kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

Deprem öncesi güz, bahar ve yaz dönemlerinde rutin olarak düzenlenen ve binlerce kursiyere ulaşan Kahramanmaraş Akademi, deprem sonrasında da yeni eğitim dönemine başlıyor. Esenler Belediyesi’nin de destekleriyle; Alaeddin Özdenören Şiir Atölyesi, Sezai Karakoç Eleştiri Atölyesi, Nuri Pakdil Deneme Atölyesi, Mehmet Akif İnan Portre Yazarlığı Atölyesi, Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi, Erdem Beyazıt Öykü Atölyesi, Rasim Özdenören Roman Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Klasik Türk Şiiri Atölyesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi olmak üzere toplamda 10 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara kayıtlar başladı. https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/06/09/kahramanmaras-akademi-yaz-donemi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 16 Haziran Cuma. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, eğitimlere ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi Kayıtları Başladı
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