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Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de güz dönemi başvuru sonuçları açıklandı. 11 atölyeye toplamda 2 bin 238 kişi başvuru gerçekleştirdi. Atölyeler, 24 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru

Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de güz dönemi başvuru sonuçları açıklandı. 11 atölyeye toplamda 2 bin 238 kişi başvuru gerçekleştirdi. Atölyeler, 24 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

18 Ekim 2022 Salı 15:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi, 3’üncü yılının güz döneminde kapılarını kursiyerlerine açmaya hazırlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından 11 farklı disiplinde gerçekleştirilecek eğitimler arasında bu dönem; Fotoğrafçılık, Redaktörlük ve Editörlük, Proje, Dergi, Diksiyon, Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Sosyoloji, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yazarlık ile Çeviri atölyeleri yer alıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin yanı sıra NFK Kültür Merkezi ve Öğretmenevi Kıraathanesi’nde gerçekleştirilecek eğitimler 24 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

2 Bin 238 Kişi Başvurdu!

Toplamda 2 bin 238 kişiyle rekor sayıda başvurunun alındığı eğitim programlarında sonuçlar da açıklandı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan başvuru sonuçlarına ve güncel ders programına www.kahramanmaras.bel.tr internet sitesinin duyurular bölümünden ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği bildirildi.

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Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
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