Kahramanmaraş barosu başkanı Av. Muhammed Burak Gül’den 12 Şubat mesajı

“12 Şubat 1920 tarihi; “Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülzar olamaz.” diyen Kahraman Maraş halkının, istiklal mücadelemizde destan yazarak Milletin azim ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği kurtuluş günüdür.

Asırlardır al bayrağın gölgesinde yaşadığımız bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır. Vatanımız, Bayrağımız ve İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşu bir destandır. Madalyalı Kahraman Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.Yılında; "Âlem-i İslam’a Hitap" beyannamesi ile ecdadımızın destanlaşan mücadelesini özetleyen ve kurtuluş ateşini yakan merhum Av. Mehmet Ali Kısakürek’ i rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Merhum Av. Mehmet Ali Kısakürek’in beyannamesi bir kez daha göstermiştir ki, Avukatlık mesleği önemi itibariyle yüz yıllar boyunca topluma rehberlik etme durumunda olmuştur.

Merhum Sütçü İmam’ın 31 Ekim 1919’da ilk kurşunu sıkması ile başlayan kurtuluş ruhu, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in beyannamesi ile Maraş halkında vücut bulmuştur.

Kahraman ecdadımızın; 101 yıl önce bize emanet bıraktığı, Şehit ve Gazi kanıyla sulanmış bu aziz toprakların değerini bilip, bugün de geçmişten aldığımız güçle istiklalimizi muhafaza etmek, istikbalimizi temin etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız.

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, tek yürek olmak zorundayız. Bu günlerimiz, birlik ve beraberliğimize vesile olmalıdır. Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırıları karşısında asla yılmayacaktır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, Gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz. Allah; Kahraman Askerlerimizi ve Polislerimizi korusun, Ordumuzu daima muzaffer kılsın.

Milli Mücadelemizin 101.Yılında Kahramanmaraş Barosu olarak yüzyıldır sönmeyen bağımsızlık ateşi, yüzyıllarca sürecek milli mücadele ruhuna ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına saygıyla, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı “Madalyalı Kahraman Şehrimizin" kurtuluşunun 101.Yılını en içten duygularımızla kutluyor, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

“Maraşlım,

Bir hamaset destanı nakşedildi bağrına,

Yurdumun aslanları öldü iman uğruna,

Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır,

Bu şehitler diyarı işte bu yer Maraş’tır..”

Bu duygularla; 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı kutluyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”