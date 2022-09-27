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Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen’den İtfaiye Teşkilatına Ziyaret

Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci Şube Başkan Yardımcıları ile İtfaiye Teşkilatımızın Kuruluşunun 308. yılı ve İtfaiye Haftası dolayısıyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen’den İtfaiye Teşkilatına Ziyaret

Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen’den İtfaiye Teşkilatına Ziyaret

Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci Şube Başkan Yardımcıları ile İtfaiye Teşkilatımızın Kuruluşunun 308. yılı ve İtfaiye Haftası dolayısıyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığını ziyaret etti.

27 Eylül 2022 Salı 16:30

İtfaiye Teşkilatının kurulduğu günden bugüne, 308 yıldır her türlü zorlu şartta bu millete en iyi şekilde hizmet verdiğini ifade eden Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci “Herhangi afet ve acil durumda kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden hareket eden, fedakârca hayat kurtaran Ateş kahramanlarımızın itfaiye haftasını ve İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. İtfaiyeci şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İtfaiye teşkilatının özlük haklarını artırmak ve sorunlarına çözüm bulmak adına her türlü adımın atılacağını ifade eden Kahveci, “İtfaiye teşkilatımız, afet, yangın, kaza başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa, 7 gün 24 saat teyakkuzda. Bir saniye bile düşünmeden yangının içerisine atılan, zor durumda olana yardım elini her daim uzatan kahraman itfaiyecilerimizin itfaiye haftasını bu vesileyle bir kez daha kutluyorum” dedi.

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Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen’den İtfaiye Teşkilatına Ziyaret
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