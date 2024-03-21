Kahramanmaraş Büyükşehir belediyenin işçi alımında kişiye özel şart! Göksun nüfusuna kayıtlı olmak

“Göksun” şartlı ilan, torpilli alım mı yapılacak? Sorusunu akıllar getirdi.

Kahramanmaraş’ta Belediye şirketi olan AKBEL AŞ. bugün bir işçi alım ilanı yayınladı.

Kurum dışı Kamu işçi alım ilanında silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağı ilan edildi.

İlan için; 30 yaşından gün almamış olmak, en az ön lisans mezunu olmak ve Göksun nüfusuna kayıtlı olmak gibi bazı başvuru şartları açıklandı.

Başvuru şartlarından en dikkat çekeni “Göksun Nüfusuna kayıtlı olmak” oldu. Çünkü ilanda çalışma yeri olarak Göksun'da çalışma şartı bulunmuyor, tüm il merkezi ve ilçeler şeklinde bir ayrıntı bulunuyor. Ancak çalışma yeri Göksun olmasa da işe başvuru için Göksun'lu olmak şartı aranıyor.

Bu durum ilanı görenler arasında tepkiye neden olurken kişiye özel torpilli ilan olarak yorumlandı.