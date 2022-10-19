Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor...
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd...
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Akbel A.Ş. geçici ve daimi olmak üzere personel alımı için ilan yayınladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Akbel A.Ş. geçici ve daimi olmak üzere personel alımı için ilan yayınladı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 14:07

Yayınlanan ilana göre mühendis, hemşire, iş güvenlik uzmanı, işçi branşlarında toplam 10 kişi işe alınacak.

AKBEL A.Ş. Daimi Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre daimi istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Başvuru Şartı

İş Güvenliği Uzmanı (Sınıf -B)

2

Akbel Genel Müdürlük

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

En az 1 yıl saha tecrübesinin olması.

İş Güvenliği Uzmanı (Sınıf-C)

3

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

En az 2 yıl saha tecrübesinin olması.

İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli)

1 Erkek

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif diğer sağlık personeli belgesi.

Tercihen ilk yardımcı eğitici belgesi olması.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

En az 1 yıl saha tecrübesinin olması.

TOPLAM 6Kişi

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-asdaimi-personel-alimi-basvuru-formu-18102022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 6 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de daimi istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi -AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

18.10.2022 / 21.10.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-asdaimi-personel-alimi-basvuru-formu-18102022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

İkinci ilanda ise şu bilgiler verildi;

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Başvuru Şartı

Makine Mühendisi

1

Akbel Genel Müdürlük

Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak

Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

Elektronik Teknikeri

1

Elektronik Teknolojisi, Mekatronik ve ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

Tercihen Kamuda benzeri işlerde çalışmış olmak.

Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

Makine Bakımcı

1

En az ilkokul mezunu olmak.

Makine Bakımcı MYK Belgesine sahip olmak.

Tercihen Kamuda benzeri işlerde çalışmış olmak.

Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

Temizlik Görevlisi

1 Erkek

En az ilkokul mezunu olmak.

Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

TOPLAM 4Kişi

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 - 21Ekim2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 4 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

18.10.2022 / 21.10.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz’den Muhtarlar Günü Mesaj
Başkan Gürbüz’den Muhtarlar Günü Mesaj
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı
Şair Nurullah Genç Okurlarıyla Buluştu
Şair Nurullah Genç Okurlarıyla Buluştu
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoç'u Anlattı
Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoç'u Anlattı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber