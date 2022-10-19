Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!

Yayınlanan ilana göre mühendis, hemşire, iş güvenlik uzmanı, işçi branşlarında toplam 10 kişi işe alınacak.

AKBEL A.Ş. Daimi Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre daimi istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan Sayı Görev Yeri Başvuru Şartı İş Güvenliği Uzmanı (Sınıf -B) 2 Akbel Genel Müdürlük Çalışma Bakanlığı onaylı aktif (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak. En az 1 yıl saha tecrübesinin olması. İş Güvenliği Uzmanı (Sınıf-C) 3 Çalışma Bakanlığı onaylı aktif (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak. En az 2 yıl saha tecrübesinin olması. İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) 1 Erkek Çalışma Bakanlığı onaylı aktif diğer sağlık personeli belgesi. Tercihen ilk yardımcı eğitici belgesi olması. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak. En az 1 yıl saha tecrübesinin olması.

TOPLAM 6Kişi

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-asdaimi-personel-alimi-basvuru-formu-18102022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 6 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de daimi istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ Kurum Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi -AKBEL AŞ. Başvuru Adresi İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Elektronik Posta Adresi [email protected] Başvuru İletişim ve Koordinasyon (+90 344) 228 46 00 Başvuru Tarih Aralığı 18.10.2022 / 21.10.2022 Başvuru Şekli Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-asdaimi-personel-alimi-basvuru-formu-18102022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

İkinci ilanda ise şu bilgiler verildi;

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan Sayı Görev Yeri Başvuru Şartı Makine Mühendisi 1 Akbel Genel Müdürlük Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak. Elektronik Teknikeri 1 Elektronik Teknolojisi, Mekatronik ve ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak. Tercihen Kamuda benzeri işlerde çalışmış olmak. Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak. Makine Bakımcı 1 En az ilkokul mezunu olmak. Makine Bakımcı MYK Belgesine sahip olmak. Tercihen Kamuda benzeri işlerde çalışmış olmak. Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak. Temizlik Görevlisi 1 Erkek En az ilkokul mezunu olmak. Müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

TOPLAM 4Kişi

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 - 21Ekim2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 4 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.