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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 45 işçi alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. bünyesinde geçici işçi alımı yapacağını ilan etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 45 işçi alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 45 işçi alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. bünyesinde geçici işçi alımı yapacağını ilan etti.

19 Nisan 2024 Cuma 11:09

İlan kapsamında 45 işçi alınacak. Geçici işçi alımına 18.04.2024 / 21.04.2024 tarihleri arasında müracaat edilebilecek.

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Beden İşçisi

42

2

Aşçı

2

3

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

1

Toplam

45

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile

Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Beden İşçisi(Genel) unvanında;

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Aşçı unvanında;

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Kalfalık, MYK ya da aşçılık belgesine sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Güvenlik Görevlisi(Silahlı) unvanında;

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

En az Önlisans mezunu olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak.

Erkek olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 18.04.2024 / 21.04.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani18042024 internet adresinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 45 Işçi Alacak!
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