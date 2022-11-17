Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 80 işçi alıyor!

İlana göre, alımlar AKBEL A.Ş. bünyesinde yapılacak. En az ilkokul mezuniyeti aranan ilana başvurular ise 15.11.2022 / 21.11.2022 tarihleri arasında yapılacak.

İŞTE TÜM DETAYLAR…

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AKBEL A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

AKBEL A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak. 4 ve 5 numaralı unvanlara yapılan başvurularda yaş şartı 40 olarak uygulanır.

Müracaat eden adaylardan alınacak sayının 3 katı kadar aday, tecrübe, lise ve üniversite mezunları için diploma notu esas alınarak mülakata çağrılacaktır. Diploma notunda, en son mezun olduğu okul diploması esas alınır. 4 ve 5 numaralı unvanlara yapılan başvurular için diploma notu esas alınmayacaktır.

B- Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 15 Kasım 2022 / 21 Kasım 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-15112022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

AKBEL AŞ.

Adres

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

15.11.2022 / 21.11.2022

Başvuru Şekli

Online / https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-15112022