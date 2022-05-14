Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az ilkokul mezunu 70 personel alacak!

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKBEL A.Ş. GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Başvuru Şartı

Garson

Dondurmacı

Beden İşçisi

Temizlikçi

Komi

Bulaşıkçı

70

Akbel A.Ş Birimleri

En az ilkokul mezunu olmak.

Başvurular arasında istihdam alanına göre üst öğrenim tercih edilecektir.

Başvurular arasından istihdam alanına göre ilave kurs, belge vb. sertifikalara sahip olanlar tercih edilecektir.

Tercihen deneyim sahibi olmak.

Herhangi bir bulaşıcı hastalığının bulunmaması.

Ayakta çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorununun olmaması ve el becerisinin olması.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel hali bulunmamak

Güler yüzlü kişisel bakımına önem gösteren diksiyonu düzgün olması.

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 13 Mayıs - 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alimi-formu-1... web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 70 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

13.05.2022 / 16.05.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alimi-formu-1... web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.