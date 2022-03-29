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Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. bünyesinde geçici süreyle 5 işçi alımı yapacak.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. bünyesinde geçici süreyle 5 işçi alımı yapacak.

29 Mart 2022 Salı 16:53
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Başvuru için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor.

AKBEL A.Ş. GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI (28.03.2022)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Başvuru Şartı

Beden İşçisi

5

Büyükşehir

En az ilkokul mezunu olmak.

TOPLAM

5

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 28 Mart- 01 Nisan 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alimi-formu-28032022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 5 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

28.03.2022 / 01.04.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alimi-formu-28032022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Son Güncelleme: 29.03.2022 20:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Işçi Alım Ilanı Yayınladı!
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