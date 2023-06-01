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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Beton Serme Sıkıştırma Makinesi Operatörü alınacağını ilan etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Beton Serme Sıkıştırma Makinesi Operatörü alınacağını ilan etti.

01 Haziran 2023 Perşembe 14:06

AKBEL A.Ş. Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Beton Serme Sıkıştırma (Finişer Serici)

Makinesi Operatörü

1

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Başvurulan unvan ile ilgili ehliyete ve/veya belgeye sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak. (İlçeler dâhil)

Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Tecrübe Durumu:

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 01.06.2023 - 05.06..2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-01062023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuran 3 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 3 katı aday sınava davet edilecektir.

Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 3 katı aday, sahip oldukları operatörlük belgesinin niteliğine uygun araç ve iş makinaları ile belirlenen tarihlerde uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile uygulama sınavının yer ve tarihi adaylara ayrıca duyurulacaktır.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alıyor!
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