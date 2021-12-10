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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve dün ise entübe edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttaliboğlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü koronavirüse yenik düştü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve dün ise entübe edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttaliboğlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.

10 Aralık 2021 Cuma 11:10
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttaliboğlu, koronavirüs sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Muttaliboğlu, dün tedavi gördüğü hastanede entübe edilmesinin ardından rahatsızlaşarak koronavirüse yenik düştü.

dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın yakın korumalık görevi başta olmak üzere memuriyet hayatı boyunca üst düzey görevlerde yer alan Muttaliboğlu, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

Muttaliboğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Koronavirüse Yenik Düştü
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