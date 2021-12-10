Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü koronavirüse yenik düştü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttaliboğlu, koronavirüs sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Muttaliboğlu, dün tedavi gördüğü hastanede entübe edilmesinin ardından rahatsızlaşarak koronavirüse yenik düştü.

dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın yakın korumalık görevi başta olmak üzere memuriyet hayatı boyunca üst düzey görevlerde yer alan Muttaliboğlu, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

Muttaliboğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.