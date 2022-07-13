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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, ana caddeler, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere şehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, ana caddeler, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere şehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha hijyenik ve sağlıklı bir çevre için ana caddeler, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere şehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, çevreye rastgele atılan hayvansal atıkları bulundukları ortamdan kaldırarak halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmeyi hedefliyor.

Daha Temiz ve Yaşanabilir Çevre

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Çevreye bilinçsizce atılan, kötü kokulara, görüntü kirliliğine ve hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz hastalıklarına sebebiyet veren hayvansal atıkları bulundukları ortamdan kaldırarak meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, iş makineleri, yıkama, dezenfeksiyon, ilaçlama ve yol süpürme araçlarımızla birlikte daha temiz bir çevre için sahadayız. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
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