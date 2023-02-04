Kahramanmaraş Büyükşehir genelinde karla mücadele sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, tüm ilçelerde grup ve mahalle yollarını ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre devam eden çalışmalarla şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki arterler ulaşıma açık tutuluyor.

Ekipler, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılan karla mücadele taleplerine de anında müdahale ederek ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.