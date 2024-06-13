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Kahramanmaraş Büyükşehir Gönül Köprüleri İnşa Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, DermanKart Giyim Mağazası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteğinde bulunmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gönül Köprüleri İnşa Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Gönül Köprüleri İnşa Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, DermanKart Giyim Mağazası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteğinde bulunmayı sürdürüyor.

13 Haziran 2024 Perşembe 09:22

Esnaf ve vatandaşların getirdiği kıyafetler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan ve yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kıyafet ihtiyacının karşılanmasına da aracı oluyor. Esnaf ve vatandaşların getirdiği yeni ya da az kullanılmış kıyafetler Büyükşehir Belediyesinin DermanKart Giyim Mağazası’nda toplanarak buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

DermanKart Giyim Mağazası’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Esnaf ve vatandaşların getirdiği kıyafetler Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Vatandaşlar yeni veya az kullanılmış eşyalarını 0344 224 15 60 numaralı telefonla irtibata geçerek veya Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi altında bulunan DermanKart Giyim Mağazası’na getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunabiliyor.

Acer: “Esnaf ve Hemşehrilerimizin Desteklerini Bekliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, “Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi altındaki DermanKart Giyim Mağazası’nda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız gelerek buradan giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız mağazamıza yeni veya az kullanılmış kıyafet desteğinde bulunuyor. Bizler de bu kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Şu an bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Mağazamıza hem yeni ürünler geliyor hem de bunların dağıtımı yapılıyor. Buradan esnaf ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerinde kullanılabilir eşyaları olanlar 0344 224 15 60 numaralı telefondan bize ulaşarak veya mağazamıza getirerek bu kıyafetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayabilir. Kurban Bayramı arefesinde tüm esnaf ve vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

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