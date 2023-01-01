Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tiyatro gösterisinden resim sergisine, söyleşiden konferansa, konsere çeşitli alanlarda etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Gri Koç olarak tanınan Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ konulu eğitim semineri gerçekleştirdi. Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla her yaş grubunun büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran gençlere; sınava hazırlık süreci, stresle baş etme ve verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasına ilişkin bilgiler aktardı. Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gri Koç, gençlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gri Koç’a teşekkür etti.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Etkinliğin çok faydalı olduğunu belirten Mehmet Ali Kurt, “Gri Koç’u yakından takip ediyorum. Bugün de şehrimize geleceğini öğrenince canlı olarak görmek istedim. Çok faydalı bir etkinlik oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Nur Aydoğan ise, “Lise mezunuyum, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınavlara hazırlık sürecinde Gri Koç’un bizleri çok motive edeceğine inanıyorum. Bugün de canlı olarak onu dinlemek çok büyük katkı sağladı ve bizleri mutlu etti” diye konuştu. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten Kevser Yanık da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Çok Faydalı Bir Seminer Oldu

Kaan Demirtaş, “Süha Erler Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisiyim. Gri Koç, alanında uzman bir isim olduğu için yakından takip ediyorum. Sınavlara ilişkin çok güzel taktikler veriyor. Bu seminerin de çok faydalı olacağını düşündüğüm için geldim ve memnun kaldım” dedi. 11’inci sınıf öğrencisi Nesime Bozkurt ise, “Gri Koç’un videolarını sosyal medyadan takip ediyorum. Çok faydalı oluyor. Bugün de canlı olarak görme fırsatımız oldu. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti. Mirza Çoban da, “Gri Koç’u sosyal medyadan takip ediyorum. Sınavlara hazırlık sürecinde bana çok büyük katkısı oldu, motivasyonumu artırdı” diye konuştu.