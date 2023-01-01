Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına...
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi...
Gürbüz; “Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz”
Gürbüz; “Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin...
Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Kahve, Çikolata yakında hizmete giriyor!
Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Kahve,...
Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu
Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eğitimci – Yazar Gri Koç’un katılımıyla gerçekleştirilen Sınav Kazandıran Taktikler seminerine gençler adeta akın etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eğitimci – Yazar Gri Koç’un katılımıyla gerçekleştirilen Sınav Kazandıran Taktikler seminerine gençler adeta akın etti.

01 Ocak 2023 Pazar 10:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tiyatro gösterisinden resim sergisine, söyleşiden konferansa, konsere çeşitli alanlarda etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Gri Koç olarak tanınan Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ konulu eğitim semineri gerçekleştirdi. Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla her yaş grubunun büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran gençlere; sınava hazırlık süreci, stresle baş etme ve verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasına ilişkin bilgiler aktardı. Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gri Koç, gençlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gri Koç’a teşekkür etti.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Etkinliğin çok faydalı olduğunu belirten Mehmet Ali Kurt, “Gri Koç’u yakından takip ediyorum. Bugün de şehrimize geleceğini öğrenince canlı olarak görmek istedim. Çok faydalı bir etkinlik oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Nur Aydoğan ise, “Lise mezunuyum, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınavlara hazırlık sürecinde Gri Koç’un bizleri çok motive edeceğine inanıyorum. Bugün de canlı olarak onu dinlemek çok büyük katkı sağladı ve bizleri mutlu etti” diye konuştu. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten Kevser Yanık da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Çok Faydalı Bir Seminer Oldu

Kaan Demirtaş, “Süha Erler Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisiyim. Gri Koç, alanında uzman bir isim olduğu için yakından takip ediyorum. Sınavlara ilişkin çok güzel taktikler veriyor. Bu seminerin de çok faydalı olacağını düşündüğüm için geldim ve memnun kaldım” dedi. 11’inci sınıf öğrencisi Nesime Bozkurt ise, “Gri Koç’un videolarını sosyal medyadan takip ediyorum. Çok faydalı oluyor. Bugün de canlı olarak görme fırsatımız oldu. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti. Mirza Çoban da, “Gri Koç’u sosyal medyadan takip ediyorum. Sınavlara hazırlık sürecinde bana çok büyük katkısı oldu, motivasyonumu artırdı” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu
Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör, Ali Kayası’nda Gençlerle Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Ali Kayası’nda Gençlerle Bir Araya Geldi
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
Kahramanmaraş Valisi Coşkun Yılbaşı Nöbetindeki Personeli Ziyaret Etti
Kahramanmaraş Valisi Coşkun Yılbaşı Nöbetindeki Personeli Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber