Kahramanmaraş Büyükşehir, halk sağlığı için sahada

Vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını eda edebilmeleri için Kurban Bayramı boyunca gece gündüz sahada olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; canlı hayvan alım satım yerleri, kesim yerleri ve şehrin muhtelif noktalarında ilaçlama uygulamaları gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca onlarca araç ve personelle yürütülen çalışmalarla, kurban satış ve kesim yerleri baştan uca ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca şehrin muhtelif noktalarında kesintisiz bir şekilde yürütülen çalışmalarla, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi ve kent estetiğinin sağlanması hedefleniyor.