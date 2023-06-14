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Kahramanmaraş Büyükşehir ile UNDP arasında ortak projeler anlaşması!

Şehrin imarı ve inşası noktasında faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, UNDP ile iş birliği protokolü imzaladı. Hayata geçirilecek ortak proje kapsamında, depremin olumsuz etkilerine yönelik acil taleplere cevap verilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir ile UNDP arasında ortak projeler anlaşması!

Kahramanmaraş Büyükşehir ile UNDP arasında ortak projeler anlaşması!

Şehrin imarı ve inşası noktasında faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, UNDP ile iş birliği protokolü imzaladı. Hayata geçirilecek ortak proje kapsamında, depremin olumsuz etkilerine yönelik acil taleplere cevap verilmesi hedefleniyor.

14 Haziran 2023 Çarşamba 14:08

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen ve Birleşik Krallık tarafından finanse edilen Erken İyileşme İçin İstihdam, Mesleki Eğitim ve Sosyal Hizmetler Yoluyla Yetersiz Hizmet Alan Gruplara Yardım Etme Projesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ve UNDP Türkiye Mukim TemsilcisiLouisaVintontarafından imzalanan protokol kapsamında; deprem bölgesinde özellikle özel gereksinimli bireyler ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler tasarlanması ve sunulması ile depremin olumsuz etkilerine yönelik acil taleplere cevap verilmesi hedefleniyor. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için erişilebilir açık oyun alanlarının kurulumu da sağlanacak.

Ortak Projeler Devam Ediyor

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Deprem sonrası şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. UNDP ile imzalanan protokol kapsamında da şehrimize yaklaşık 500 bin dolarlık bir kaynak kazandırıyoruz. Şehrimizin hızlı bir şekilde toparlanması için ortak projelerimiz artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Ile UNDP Arasında Ortak Projeler Anlaşması!
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