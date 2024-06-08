Kahramanmaraş büyükşehir öğrenci ve velilerin yanında!

8 ve 9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteğini açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, velilere yönelik de anlamlı bir uygulama yapıyor. Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’ne “Bekleme Alanı” oluşturuldu. Veliler, sınava giren çocuklarını oluşturulan alanlarda bekleme imkânı bulurken vatandaşlara çay, simit ve su ikramı da yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin mobil ekipleri sınav süresince sahada olarak sınav merkezlerinde velilere çay, simit ve su ikramında bulunacak.