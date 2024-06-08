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Kahramanmaraş büyükşehir öğrenci ve velilerin yanında!

YKS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi,sınav günü KSÜ Avşar Kampüsü ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde bekleme noktası oluşturarak çeşitli ikramlarda bulunacak. Ayrıca, mobil ekipler de ihtiyaçların karşılanması için sınav günü sahada olacak.

Kahramanmaraş büyükşehir öğrenci ve velilerin yanında!

Kahramanmaraş büyükşehir öğrenci ve velilerin yanında!

YKS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi,sınav günü KSÜ Avşar Kampüsü ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde bekleme noktası oluşturarak çeşitli ikramlarda bulunacak. Ayrıca, mobil ekipler de ihtiyaçların karşılanması için sınav günü sahada olacak.

08 Haziran 2024 Cumartesi 09:45

8 ve 9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteğini açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, velilere yönelik de anlamlı bir uygulama yapıyor. Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’ne “Bekleme Alanı” oluşturuldu. Veliler, sınava giren çocuklarını oluşturulan alanlarda bekleme imkânı bulurken vatandaşlara çay, simit ve su ikramı da yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin mobil ekipleri sınav süresince sahada olarak sınav merkezlerinde velilere çay, simit ve su ikramında bulunacak.

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Kahramanmaraş Büyükşehir öğrenci Ve Velilerin Yanında!
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