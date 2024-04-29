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Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!

Büyükşehir Belediyesi,EKPSS’yegiren özel gereksinimli vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmetinin yanı sıra Engelsiz Servis aracıyla da haneleri ve sınav merkezleri arasında ulaşım hizmeti sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!

Büyükşehir Belediyesi,EKPSS’yegiren özel gereksinimli vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmetinin yanı sıra Engelsiz Servis aracıyla da haneleri ve sınav merkezleri arasında ulaşım hizmeti sundu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 12:20

Sosyal belediyecilik çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalarla örnek olarak gösterilen ve vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu gösterdi. Bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca “Engelsiz Servis” ile de adayların haneleri ve sınav merkezleri arasındaki ulaşımını sağladı. Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Servis hizmeti özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri tarafından da büyük beğeniyle karşılandı. Özel gereksinimli vatandaşlar, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİRSınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında Oldu!
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