Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!

Sosyal belediyecilik çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalarla örnek olarak gösterilen ve vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu gösterdi. Bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca “Engelsiz Servis” ile de adayların haneleri ve sınav merkezleri arasındaki ulaşımını sağladı. Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Servis hizmeti özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri tarafından da büyük beğeniyle karşılandı. Özel gereksinimli vatandaşlar, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.