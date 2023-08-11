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Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde deforme olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin 7/24 Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde deforme olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

11 Ağustos 2023 Cuma 17:11

Şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arterlerde deforme olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımına da devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca şehir genelinde yürütülen çalışmalarla, deforme olan trafik işaret ve işaretçileri, levhalar vesinyalizasyon sistemleri tamir edilirken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştiriliyor. Arterlerde trafik çizgileri de yenilenirken Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; ulaşım konfor ve güvenliğinin artırılması noktasında tüm araç ve personelle sahada olunduğu, trafik akışını düzenlemek için çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin 7/24 Sahada
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