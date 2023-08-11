Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin 7/24 Sahada

Şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arterlerde deforme olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımına da devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca şehir genelinde yürütülen çalışmalarla, deforme olan trafik işaret ve işaretçileri, levhalar vesinyalizasyon sistemleri tamir edilirken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştiriliyor. Arterlerde trafik çizgileri de yenilenirken Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; ulaşım konfor ve güvenliğinin artırılması noktasında tüm araç ve personelle sahada olunduğu, trafik akışını düzenlemek için çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.