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Kahramanmaraş Büyükşehir ve İbn Haldun Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin İbn Haldun Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Başkan Hayrettin Güngör, “Belediyemiz ile üniversitemiz arasında deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin; insani yardım, psiko-sosyal destek ve eğitim faaliyetleri konularında iş birliği protokolü imzaladık” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir ve İbn Haldun Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kahramanmaraş Büyükşehir ve İbn Haldun Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin İbn Haldun Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Başkan Hayrettin Güngör, “Belediyemiz ile üniversitemiz arasında deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin; insani yardım, psiko-sosyal destek ve eğitim faaliyetleri konularında iş birliği protokolü imzaladık” dedi.

17 Mart 2023 Cuma 19:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçmiş olsun dileklerini iletmek ve çeşitli konularda iş birliği içerisinde bulunmak üzere şehre gelen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ı misafir etti. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Atilla Arkan’a Başkan Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi arasında; deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmeye ve insani yardım, psiko-sosyal destek ve eğitim faaliyetlerine yönelik yapılacak her türlü iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Psiko-sosyal Destekler

İmzalanan protokol kapsamında İbn Haldun Üniversitesi tarafından şehirde; eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve farkındalık projeleri hazırlanacak ve konferans, panel, sergi, gezi, ziyaret, turnuva ve sanatsal çalışmalar gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından depremzedelere psiko-sosyal destekler verilecek.

İş Birliği Protokolü

İmzalanan protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan misafirimiz oldu. Ziyarette Büyükşehir Belediyemiz ile üniversitemiz arasında deprem sonrası normalleşme sürecine ilişkin; insani yardım, psiko-sosyal destek ve eğitim faaliyetleri konularında iş birliği protokolü imzaladık. Destekleri için Sayın Arkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Ve İbn Haldun Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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