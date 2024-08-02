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Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 aylık sürede şehir genelinde toplam 17 kilometrelik sıcak asfalt, 35 kilometre sathi kaplama, 85 bin ton yama ve 150 bin metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi. 4 mahalleye de yeni köprüler inşa ediliyor. Ayrıca toplam 105 kilometre yeni yol açıldı ve mevcut arterlerde iyileştirme yapıldı. 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarının toplam maliyeti ise 438 Milyon TL.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 aylık sürede şehir genelinde toplam 17 kilometrelik sıcak asfalt, 35 kilometre sathi kaplama, 85 bin ton yama ve 150 bin metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi. 4 mahalleye de yeni köprüler inşa ediliyor. Ayrıca toplam 105 kilometre yeni yol açıldı ve mevcut arterlerde iyileştirme yapıldı. 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarının toplam maliyeti ise 438 Milyon TL.

02 Ağustos 2024 Cuma 16:48

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından 5 Nisan 2024 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Başkan Fırat Görgel öncülüğünde, geçen 4 aylık sürede şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, sosyal donatıdan yeşil alanlara, üstyapıdan kültür sanat etkinliklerine tüm alanlarda çok ciddi ilerlemeler kat edildi. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında çok büyük adımlar atılırken şehirde hizmet sağanağı yaşandı. En büyük ilerlemeler ise altyapı ve ulaşım noktasında kat edildi. Şehrin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için 11 ilçenin tamamında sıcak asfalt, sathi kaplama, bakım ve onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Geçen 4 aylık sürede şehir genelinde toplam 17 kilometrelik sıcak asfalt, 35 kilometre sathi kaplama, 85 bin ton yama ve 150 bin metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirildi. Toplam 105 kilometre de yeni yol açıldı ve mevcut arterlerde iyileştirme yapıldı.

Ulaşım Yatırımları Artarak Sürüyor

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında ise 4 farklı mahalleye yeni köprüler kazandırılıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Andırın’da Geben ve Tufanpaşa mahallelerine, Pazarcık’ta Büyüknacar Mahallesi’ne, Onikişubat’ta da Çamlıca Mahallesi’ne yeni köprüler inşa ediliyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde geride kalan 4 aylık sürede hayata geçirilen ulaşım yatırımlarının toplam maliyeti ise 438 Milyon TL. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında 11 ilçenin tamamında yatırımların artarak sürdüğü belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı
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