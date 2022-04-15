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Kahramanmaraş Büyükşehirden çiftçilere fide desteği!

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Onikişubat ve Türkoğlu’nda 2,5 milyon adet biber fidesi çiftçilerle buluşturuldu. Yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteğinden faydalanan onlarca çiftçi, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehirden çiftçilere fide desteği!

Kahramanmaraş Büyükşehirden çiftçilere fide desteği!

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Onikişubat ve Türkoğlu’nda 2,5 milyon adet biber fidesi çiftçilerle buluşturuldu. Yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteğinden faydalanan onlarca çiftçi, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

15 Nisan 2022 Cuma 13:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağlamış olduğu destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda, her yıl düzenli olarak üreticiye sağlanan fide desteği bu yıl da gerçekleştirildi. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere toplamda 2,5 milyon adet ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteği sayesinde şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ üretiminin artırılması hedefleniyor. Fide desteğinden faydalanan onlarca çiftçi, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yüzde 80 Hibe

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan Onikişubat ve Türkoğlu’nda üreticilere sağlanan fide desteğiyle ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz fide desteklerimizi bu yıl da sürdürdük. Bu kapsamda, Onikişubat ve Türkoğlu’nda onlarca çiftçimize toplamda 2,5 milyon adet biber fidesi desteğinde bulunduk. Maliyetin yüzde 80’lik kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Tarımsal üreticilerimize sağlamış olduğumuz şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerinden ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’nin üretim sahasını genişleterek, pazar payını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehirden çiftçilere Fide Desteği!
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