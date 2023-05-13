Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Bireylere Özel Etkinlik

Asrın felaketi sonrası şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan geçici esnaf çarşılarına tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında da faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir, Engelliler Haftası dolayısıyla Menzelet Mesire Alanı’nda özel gereksinimli bireylere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen programda; müzik dinletileri, dans gösterileri, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken bir yandan da doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.