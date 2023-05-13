Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...
Bakan Kirişci, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda STK temsilcileriyle buluştu
Bakan Kirişci, EXPO 2023 Arasta...

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Bireylere Özel Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken bir yandan da doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Bireylere Özel Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Bireylere Özel Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken bir yandan da doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:26

Asrın felaketi sonrası şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan geçici esnaf çarşılarına tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında da faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir, Engelliler Haftası dolayısıyla Menzelet Mesire Alanı’nda özel gereksinimli bireylere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen programda; müzik dinletileri, dans gösterileri, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken bir yandan da doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Bireylere Özel Etkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Büyükşehir Toplu Ulaşımda Esnaf ve Vatandaşın Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Toplu Ulaşımda Esnaf ve Vatandaşın Yanında
Kahramanmaraş’ta Alternatif Güzergâh Uyarısı!
Kahramanmaraş’ta Alternatif Güzergâh Uyarısı!
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilere 2 milyon sebze fidesi desteği
Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilere 2 milyon sebze fidesi desteği
MHP Kadroları Yoğun İlgi Görüyor!
MHP Kadroları Yoğun İlgi Görüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber