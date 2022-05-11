Kahramanmaraş büyükşehir’den sürücülere uyarı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, alınan UKOME kararı doğrultusunda Kahramanmaraş – Çağlayancerit güzergâhı üzerinde yer alan Ayvalık Su Arıtma Tesisi’nin önündeki arterin 25 Mayıs Çarşamba gününe kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş – Çağlayancerit güzergâhı üzerinde bulunan Ayvalık Su Artıma Tesisi’nin önündeki arterde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.