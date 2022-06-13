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Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Andırınlı Âşık Kul Halil’i Anma Programı ve Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı

Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Andırınlı Âşık Kul Halil’i Anma Programı ve Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırınlı Âşık Kul Halil’i anma programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Anma programında sanatçılar Âşık Feymani, Osman Çolakça, Osman Akçay, Sadık Suna, Sevgi Topal, Yunus Çaylı, Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Selim Yiğit ve Murtaza Kocaboğa, Andırınlı Âşık Kul Halil’in eserlerini ve sevilen türküleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Etkinlikte âşık ve ozanlar, seslendirdikleri deyiş ve atışmalarla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sıra Gecesi etkinliğini vatandaşlarla buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Grup Sıra, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Türkülerini müzikseverler için seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara ikramlarda da bulunuldu. Etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar doyasıya eğlendi. Katılımcılar, gerçekleştirilen program dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Son Güncelleme: 13.06.2022 19:44
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Kahramanmaraş Büyükşehirin Etkinlikleri Vatandaşlardan Tam Not Aldı
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