Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Hece Dergisi editörleri edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak Cuma günü Hece Dergisi – Edebiyat Dergiciliğinde Bir Çizgi konulu Dergi Buluşması etkinliğini edebiyatseverlerle buluşturacak.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Etkinlikte; Hece Dergisi sahibi Ömer Faruk Ergezen, Yayın Kurulu üyeleri Atıf Bedir, İbrahim Demirci ve Faruk Uysal ile editörler Ali Karaçalı, Ali Ulvi Temel, Eyyüp Akyüz, Hatice Bildirici ile Özlem Güner okurlara seslenecek. Dergicilik, yazarlık, okuma alışkanlığı gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı söyleşiye tüm edebiyatseverler davet edildi.