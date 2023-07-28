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Kahramanmaraş Büyükşehir’in YKS Tercih Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üniversite adaylarına sağlanan YKS tercih danışmanlık hizmeti büyük beğeni topladı. Tercih danışmanlık hizmeti, 8 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir’in YKS Tercih Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir’in YKS Tercih Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üniversite adaylarına sağlanan YKS tercih danışmanlık hizmeti büyük beğeni topladı. Tercih danışmanlık hizmeti, 8 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

28 Temmuz 2023 Cuma 19:58

Şehirde gençlere yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde oluşturulan YKS Tercih Danışmanlık Noktalarında öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Üniversite adayları, YKS tercih danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler Danışmanlık Hizmetinden Memnun

Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde psikolojik danışman olarak görev yapan Fatih Kılıçkara, “Öğrenciler zorlu sınav maratonunun ardından emeklerinin karşılığını alacakları tercih dönemindeler. Tercih dönemi boyunca öğrencilere danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi. YKS tercih danışmanlığı hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirten Sude Ayyıldız, “Üniversite tercihlerimde herhangi bir hata yapmamak için burada uzman eğitmenlerin görüşlerini almak istedim. Çok faydalı oldu. Tercihler konusunda tüm sorularıma yanıt buldum” derken; AgâhTaycan Kavgacı, “Süha Erler Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin YKS danışmanlık hizmeti verdiğini öğrendim ve bu imkândan faydalanmak istedim. Hocalarımız sağ olsunlar tercih noktasında bizlere çok yardımcı oluyorlar. Tercih yapacak tüm öğrencilere tavsiye ederim” diye konuştu.

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