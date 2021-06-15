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Kahramanmaraş çiçek açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe ve şehir merkezinde yer alan kavşakları çiçeklerle renklendirdi.

Kahramanmaraş çiçek açtı

Kahramanmaraş çiçek açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe ve şehir merkezinde yer alan kavşakları çiçeklerle renklendirdi.

15 Haziran 2021 Salı 13:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi. İlçelerin sembol kavşakları da dâhil olmak üzere onlarca noktada toprakla buluşturulan mevsimlik çiçek gün yüzüne çıktı. Toprakla buluşturulan 555 bin çiçek arasında begonya, petunya, papatya, sardunya, kadife çiçeği, horozibiği, vapurdumanı ve rozet çiçeği türleri bulunuyor. Mevsimlik çiçeklerin yüzünü gösterdiği Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak’ta ise adeta görsel şölen oluşuyor.

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