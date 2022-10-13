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Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen Çocuk Akademisi’nde başvurular tamamlandı. 5 - 10 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek akademiye toplamda 553 kişi başvuru yaptı.

Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen Çocuk Akademisi’nde başvurular tamamlandı. 5 - 10 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek akademiye toplamda 553 kişi başvuru yaptı.

13 Ekim 2022 Perşembe 16:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’nde Güz Dönemi başvuruları tamamlandı. Çevrimiçi olarak yapılan başvurulara çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 5 - 10 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek akademiye toplamda 553 kişi başvuru yaptı. 19 Ekim Çarşamba günü başlayacak Çocuk Akademisi’nde Güz Dönemi boyuncu çocuklara alanında uzman eğitmenler tarafından Yaratıcı Drama ile Akıl ve Zekâ Oyunları atölyelerinde ücretsiz olarak eğitimler verilecek.

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Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
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