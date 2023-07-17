Kahramanmaraş cumhuriyet savcısı değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada 20 ilin başsavcılarının değiştiğini duyurdu.