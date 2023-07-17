Kahramanmaraş cumhuriyet savcısı değişti!

Kararnameyle İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman, Van, Aydın, Manisa, Mardin, Isparta, Uşak, Giresun, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcıları değişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Van Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Muş Cumhuriyet Başsavcılığına Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert atandı.