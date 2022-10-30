Kahramanmaraş Dağcıların Gözdesi Oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde yer alan Şapkalı Kayalıklar, doğa tutkunlarının yürüyüş rotasında ilk sırada yer alıyor.

Her yıl olduğu gibi bölge, bu yıl da doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu.

Denizden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte yer alan Şapkalı Kayalıkların zirvesine tırmanabilmek için KADAK Dağcılık Kulübü organizesinde 30 kişilik ekip, Onikişubat ilçesi Ali Kayalarında yürüyüş ve tırmanış etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre illerden de sporcularında katıldığı tırmanış, 4 saat sürdü. Tırmanış sonunda zirve yapan sporcular, Aktürk Bayrağı açtı.

Tırmanışa katılmak için Marmaris’ten memleketi Kahramanmaraş’a gelen KADAK Onursal Başkanı Sayit Kılıçsallayan, “Ankara başta olmak üzere diğer ilerden yaklaşık 30 sporcuyla bölgeye geldik. Parkur baya heyecanlıydı bizleri baya zorladı. Ama buraya çıktığımıza değdi. Ben etkinliğe katılan değerli sporculara teşekkür ederim” dedi.