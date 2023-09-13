Kahramanmaraş dahil 8 ilde yaşayan Almancılara önemli çağrı!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" kapsamında bir toplantının gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıya Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ve Adana illerinde yaşayan vatandaşlar katılabilecektir.

SGK’dan yapılan açıklamada, "01/11/1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya’da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahiptir.

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 17-18-19 Ekim 2023 tarihlerinde SGK Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında “Türkiye – Almanya Danışma Günleri” düzenlenecektir.

Danışma Günlerinden; Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ve Adana illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir.

Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü; yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecektir.

Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir.

Türkiye - Almanya Danışma Günleri’ne ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DANIŞMA GÜNLERİNİN YAPILACAĞI YER:

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,

Sarıgüllük Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No:25/A

27060 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tarih: Gün : Saat:

17/10/2023 - Salı 10:30 – 17: 00

18/10/2023 - Çarşamba 09:30 – 17: 00

19/10/2023 - Perşembe 09:30 – 17: 00