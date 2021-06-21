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Kahramanmaraş Derbisinin Kazananı Yine Türkoğlu Belediye Spor

Bölgesel Amatör Ligde Kahramanmaraş’ı temsil eden Türkoğlu Belediyespor ile Elbistanspor 2.Grupta, 4.Haftanın maçında karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Derbisinin Kazananı Yine Türkoğlu Belediye Spor

Kahramanmaraş Derbisinin Kazananı Yine Türkoğlu Belediye Spor

Bölgesel Amatör Ligde Kahramanmaraş’ı temsil eden Türkoğlu Belediyespor ile Elbistanspor 2.Grupta, 4.Haftanın maçında karşı karşıya geldi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:17
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Karşılaşmanın ev sahipliğini yapan Türkoğlu Belediyesi Spor, 12 Şubat Stadyumunda Elbistan Spor’u 2-1 yendi.

Türkoğlu Belediye spor, Elbistan spor karşısında 10.dakikada Hasan Güvendik'in golü ile 1-0 öne geçti. Elbistan Spor, 34.dakikada Semih Kurtulmuş'un golü ile Türkoğlu Belediye Spor karşısında skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82.dakikada oyuna sonradan giren Vedat Aydın, Türkoğlu Belediye spor'u, Elbistan spor karşısında 2-1 öne geçirdi.

TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş karşılaşmayı tribünlerden izledi.

90 dakika boyunca karşılaşmayı tribünden maçı izleyen Güvenç ; “Spora çok büyük destek veren Osman Başkanımıza da özellikle teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.” diye konuştu.

Türkoğlu Belediye Spor ve Elbistan karşılaşmasını değerlendiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Elbistan’la rövanş maçı vardı. 1-0 Elbistan da yenmiştik, bugünde 2-1 burada yendik. Çarşamba günü önemli bir maçımız var Urfa’yı iki farklı galibiyetle yendiğimiz takdirde inşallah 3. lig aralanıyor diye düşünüyorum. “dedi.

Türkoğlu Belediye Spor Kulüp Başkanı Doğan Polat; “Elbistan Spor’la oynadığımız maçı 2-1 kazandık. 3 puan aldık. Bu arada İç İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey, zaten sürekli bizi maddi ve manevi hiç bırakmayan Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş maçımızı heyecanla izlediler, kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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