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Kahramanmaraş elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş’ta Onikişubat'ta yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş’ta Onikişubat'ta yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:53
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Kahramanmaraş'ta belirli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor, bundan nasibini Onikişubat ilçesi de aldı.

Elektriklerin kesildiği ilçede kesintinin ne kadar süreceği merak ediliyor.

Kahramanmaraş Onikişubat 18.05.2022 Elektrik Kesinti Detayı başlıklı haberimizde elektrik kesintisinin detaylarını yazdık.

İlçe Belediyesi : Onikişubat
Etkilenen Yerleşimler : İsmailli ve Yenidemir Mahalleleri
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 6 saat
Şehir : Kahramanmaraş
Kesinti Başlangıç : 18 Mayıs Çarşamba - 2022 09:00 saatlerinde
Beklenen Kesinti Bitişi : 18-05-2022 Çarşamba Saati :15:00
Kurum Açıklaması : Bakım Bakım-onarım
Akedaş Yetkililerinden Bilgi : İlanı verilen, Şirketimiz tarafından yapılacak olan kesintiler, değerli müşterilerimize daha kaliteli enerji sağlamak amacı ile yapılan çalışmalardır.

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Kahramanmaraş Elektrik Kesintisi Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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