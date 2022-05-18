Kahramanmaraş elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ta belirli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor, bundan nasibini Onikişubat ilçesi de aldı.

Elektriklerin kesildiği ilçede kesintinin ne kadar süreceği merak ediliyor.

Kahramanmaraş Onikişubat 18.05.2022 Elektrik Kesinti Detayı başlıklı haberimizde elektrik kesintisinin detaylarını yazdık.

İlçe Belediyesi : Onikişubat

Etkilenen Yerleşimler : İsmailli ve Yenidemir Mahalleleri

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 6 saat

Şehir : Kahramanmaraş

Kesinti Başlangıç : 18 Mayıs Çarşamba - 2022 09:00 saatlerinde

Beklenen Kesinti Bitişi : 18-05-2022 Çarşamba Saati :15:00

Kurum Açıklaması : Bakım Bakım-onarım

Akedaş Yetkililerinden Bilgi : İlanı verilen, Şirketimiz tarafından yapılacak olan kesintiler, değerli müşterilerimize daha kaliteli enerji sağlamak amacı ile yapılan çalışmalardır.