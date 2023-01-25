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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu Emekli Oldu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kendi isteğiyle emekli olarak görevden ayrıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu Emekli Oldu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu Emekli Oldu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kendi isteğiyle emekli olarak görevden ayrıldığını duyurdu.

25 Ocak 2023 Çarşamba 12:29

ahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu emekli oldu.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından vatandaşlar tarafından ve bürokrasi tarafından sevilen, kente farklı bir renk katan Cebeloğlu, bu hafta sonu itibarıyla Kahramanmaraş'ta ayrılıyor.
Salim Cebeloğlu, Doğan İnci'nin Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olmuştu.
Salim Cebeloğlu kimdir?
Evli ve 1 çocuk babası olan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elazığ'da dünyaya geldi. 1967 yılında doğan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 1990'da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 
Cebeloğlu ilk olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başladı. 1990-1994 yılları arasında Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevine, 1994-1998 yılları arasında Van Emniyet Müdürlüğünde,1998-2006 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2007 yıllarında Giresun Emniyet Müdürlüğünde, 2007-2009 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 2009-2012 yıllarında Bingöl Emniyet Müdürlüğünde, 2012-2014 yıllarında İstanbul Arnavutköy POMEM'de; 2014-2016 yıllarında Van Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş, 2016 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürürken 19.08.2017 tarihli kararname ile Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Memuriyet hayatını Kahramanmaraş'ta noktalayan Cebeloğlu'nun yerine kimin atanacağı hafta sonu netleşecek.

Son Güncelleme: 25.01.2023 13:04
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu Emekli Oldu
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