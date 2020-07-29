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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Celeboğlu, Elbistan ilçesinde vatandaşlara maske dağıttı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Celeboğlu, Elbistan ilçesinde vatandaşlara maske dağıttı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:30

Elbistan'da çeşitli ziyaretlere katılan Celeboğlu, Kaymakam Özkan Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile valilik tarafından temin edilen maskelerin dağıtım programına katıldı.

Celeboğlu, virüsün yayılmasının önüne geçilebilmesi için maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Salim Celeboğlu, programın ardından yaptığı açıklamada, kaymakam Özkan Demir'in bu güzel etkinliğe davet etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Demir'i, halkın içerisinde halkla el ele vererek önemli bir gündem konusu olan pandemi noktasında önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Celeboğlu, şunları kaydetti:

"Elbistan'a ilk gelişim. Kahramanmaraş'ın en önemli ilçelerimizden birisi. Nüfus yoğunluğu oldukça fazla, hareketli bir ilçemiz. Aynı zamanda çok güzel, insanları cana yakın, sıcak kanlı. Elbistanlı vatandaşlarımızdan ricamız, pandemi sürecini hep birlikte kurallara uyarılara riayet ederek en hafif şekilde atlatmak durumdayız. Bu nedenle muhakkak suretle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu noktada Elbistanlı vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu biliyoruz ama daha üst seviyede dikkat etmelerini kendi sağlıkları açısından önemle istiyoruz."

Kaymakam Özkan Demir de pandemi tedbirleri kapsamında, valilikten temin edilen yaklaşık 20 bin maskeyi 6 değişik noktada vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Son dönemde ilçede artan koronavirüs vakalarına da dikkat çekmek istediklerini dile getiren Demir, "Vatandaşlarımızdan ricamız pandemi tedbirlerine uymalarıdır. Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince de bu kuralların ihmal edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim CeleboğluElbistan
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