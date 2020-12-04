Kahramanmaraş Emniyet Müdüründen teşekkür

Cebeloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"Bu gün ilimizde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında, çıkan çatışmada Barış GÖL evladımızı şehit, bir arkadaşımızı yaralayarak kaçmaya çalışan hainin yakalanması amacıyla;

Polisimize olağanüstü destek veren Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza-edelere- basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Devlet -millet bütünleşmesinin en güzel örneğini yaşadığım Kahramanmaraşta siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir onur duydum.

Vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.