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Kahramanmaraş Emniyet Müdüründen teşekkür

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bugün polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalanması sırasında polise destek veren Kahramanmaraşlılar'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdüründen teşekkür

Kahramanmaraş Emniyet Müdüründen teşekkür

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bugün polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalanması sırasında polise destek veren Kahramanmaraşlılar'a teşekkür etti.

04 Aralık 2020 Cuma 09:27
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Cebeloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"Bu gün ilimizde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında, çıkan çatışmada Barış GÖL evladımızı şehit, bir arkadaşımızı yaralayarak kaçmaya çalışan hainin yakalanması amacıyla;

Polisimize olağanüstü destek veren Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza-edelere- basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Devlet -millet bütünleşmesinin en güzel örneğini yaşadığım Kahramanmaraşta siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir onur duydum.

Vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.

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