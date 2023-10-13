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Kahramanmaraş esnafı bu kez Sultangazi’ye gidiyor!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı ile Maraş Dernekleri Federasyonu (MARAŞFED) işbirliğinde Kahramanmaraş’ın depremzede esnafı bu kez İstanbul Sultangazi’de fuara katılacak.

Kahramanmaraş esnafı bu kez Sultangazi’ye gidiyor!

Kahramanmaraş esnafı bu kez Sultangazi’ye gidiyor!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı ile Maraş Dernekleri Federasyonu (MARAŞFED) işbirliğinde Kahramanmaraş’ın depremzede esnafı bu kez İstanbul Sultangazi’de fuara katılacak.

13 Ekim 2023 Cuma 17:11

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın geçtiğimiz haftalarda Tuzla Belediyesi işbirliğinde kentte ki depremzede yerel esnafın kalkınmasına destek olmak amacıyla projelendirdiği fuar, Şelale Park Festival alanında yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Gıda, Yöresel ve Hediyelik Eşya başta olmak üzere birçok ürünün satışa sunulacağı fuara Kahramanmaraş’tan 70 depremzede esnaf katılım sağladı ve İstanbul’da vatandaşların yoğun bir ilgisiyle fuar yapıldı.

Gösterilen yoğun ilgi sonrası, organizasyonu bu kez MARAŞFED ve Sultangazi Belediyesi işbirliğinde Sultangazi ilçesinde gerçekleştirmek için çalışma başlatıldı.

31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 6 gün boyunca yapılacak olan fuar, Sultangazi Belediyesi’nin etkinlik alanında düzenlenecek.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İlk fuarımız Tuzla’da çok verimli geçti. Hem yerel hem ulusal basında yoğun ilgi gördü. Ayrıca vatandaşlarımızın da beğenisini topladı. Bizlerde MARAŞFED işbirliğinde bu kez ikinci fuarı gerçekleştirmek istedik. Sultangazi Belediyemizde bizlere bu konuda destek oldu.” dedi.

Bu ay sonu yapılacak olan fuara herkesi davet eden Eliaçık, “Depremzede esnaflarımıza destek olmalıyız. 6 Şubat sonrası gerçekten çok zor zamanlar geçirdiler. Kimisi iş yerlerini kaybetti, kimisi uzun dönem iş yapamadı. Geçici iş yerlerinde, müşteri bulamadıkları için hareketlilik olmadığı için esnaf iş yapamıyordu. Bu fuarlar onlar için bir fırsat, bizlerin de elimizden geldiğince destek olması lazım” diye konuştu.

Fuara katılım sağlamak isteyen esnafların 20 Ekim’e kadar 0344 606 07 85 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceği de belirtildi.

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Kahramanmaraş Esnafı Bu Kez Sultangazi’ye Gidiyor!
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