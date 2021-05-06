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Kahramanmaraş esnafı erken ödemeden memnun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tam kapanma sürecinde esnafa yapılan erken ödeme memnuniyetle karşılandı. Şehirdeki esnaflar, “Diğer alacaklarımızı temini noktasında gecikmeler yaşarken özellikle bayram öncesi bu ödeme bizi çok rahatlattı” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş esnafı erken ödemeden memnun

Kahramanmaraş esnafı erken ödemeden memnun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tam kapanma sürecinde esnafa yapılan erken ödeme memnuniyetle karşılandı. Şehirdeki esnaflar, “Diğer alacaklarımızı temini noktasında gecikmeler yaşarken özellikle bayram öncesi bu ödeme bizi çok rahatlattı” ifadelerini kullandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:47
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tam kapanma sürecinde esnafa destek olmak amacıyla vadesinden önce esnafa 20 Milyon TL’lik alacaklarının tamamının ödeneceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda esnaf ödemeleri de başlatıldı. Tam kapanma sürecinde ve bayram öncesinde yapılan bu çalışma esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı. İşletme sahibi Murat Hasan Bilir; “Pandemi sürecinde diğer alacaklarımız geciktiğinden nakit akışında problem yaşamaya başlamıştık. Ramazan bayramı öncesi böyle bir desteğin sağlanması, hem borçlarımızı ödemememiz hem de personellerimizin maaşlarını nakdi olarak karşılamamız noktasında bizi rahatlattı” diye konuştu.

Destek Teşekkürü

Bir diğer işletmeci Vedat Doğan ise Büyükşehir Belediyesi’nin tam kapanmada çok önemli bir destek gerçekleştirdiğini belirtti. Doğan; “Büyükşehir Belediyemizin desteğini yerel işletmeciler olarak hissediyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Ödemelerin yapılması noktasında uzun zamandır Başkanımız Hayrettin Güngör finansal bir güven oluşturdu. Bu zor süreçte de vadesinden önce nakit desteğinin yapılması bayram öncesi bize nefes aldırdı” dedi. Sanayi esnaflarından Rahmi Babaoğlu ise; “Kısıtlılık döneminde, Ramazan Bayramı’ndan önce Büyükşehir Belediyemiz ödemelerini erkene aldı. Bu sayede bizde bayram öncesi çalışanlarımıza ücretlerini ödedik ve diğer esnaflara olan borçlarımızı ödeyebildik. Bu sayede hem biz hem de diğer esnaflarımız ödemeleri konusunda rahatladı. Esnafa vermiş olduğu destekten dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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