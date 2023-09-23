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Kahramanmaraş esnafının kalkınması için TÜMKİAD’dan alışveriş festivali!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Tuzla Belediyesi iş birliğinde 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş esnafının kalkınması için TÜMKİAD’dan alışveriş festivali!

Kahramanmaraş esnafının kalkınması için TÜMKİAD’dan alışveriş festivali!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Tuzla Belediyesi iş birliğinde 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği fuarın açılışını gerçekleştirdi.

23 Eylül 2023 Cumartesi 13:19

Şelale Park Festival alanında şenlik içerisinde başlayan alışveriş fuarında, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren depremzede 70 yerel esnaf katıldı. Şehrin dünyaca ünlü dondurması, yöreye ait çeşitli hediyelik eşyalar, yöresel içli köfte, sarma, mumbar, Maraş Kavurması, turşu, kışlık zairelik olarak hazırlanan tarhana, samsa, bastık ve sucuk gibi tatlar da satışa sunuldu.

Açılış törenine TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, USMED Başkanı Said Ercan, Tuzla Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve esnaflar katıldı.

Mehteran gösterisinin ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ve beraberinde esnafların ziyareti yapıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, TÜMKİAD’ın insanların dilini, dinini ve ırkını ayrıştırmadan devletçi bir STK kültürünü bu ülkeye kazandıracağının altını çizerek, “Ekonomi de güçlü olursanız devletiniz güçlü olur şiarıyla biz bu yola çıktık. 2017’den bugüne kadar hep devletimizin ve milletimizin yanında olduk.” dedi.

Deprem bölgesiyle ilgili hassasiyetlerine değinen Tanrıkulu, deprem gecesi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın gece saatlerinde kendilerini bilgilendirmesiyle birlikte bütün il başkanlıklarında seferberlik ilan ettiklerini hatırlattı.

“BU PROJEYİ TÜMKİAD’DAN ALIN”

Tanrıkulu, ekonomiye yön veren odalar ve STK’ların olduğunu belirterek, “Bugün gerçekleştirilen etkinliğin bunlara örnek olması gerekiyor. Kahramanmaraş İl Başkanlığımızı ve ekibini kutluyorum. Siz malınızı mülkünüzü zamanınızı ticaret için değil, milletin ve devletin geleceği için burada bu projeyi ürettiniz. Ben bu etkinliğin sadece Tuzla’da da kalmaması gerektiğine inanıyorum. Yarından itibaren çok ciddi bir emek vererek doldurup taşıralım. Ben arkamı, Kahramanmaraş’ın umut bekleyen esnafına dayadım. Buralardan alışveriş yapalım ve bir tane mallarını ellerinde bırakmayalım. Bu proje sadece TÜMKİAD’ın olmasın, bu projeyi TÜMKİAD’dan alın, açın 11 ildeki depremzede ihtiyacı olan esnaflara gelsin Büyükşehirlerde paylaşalım destek olalım.” dedi.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık da, “Küçücük bir fidandan kocaman bir çınar ağacını var eden rabbim bizim içimizdeki küçücük umuttan neleri yeşertir. Sadece buna inanmalarını istiyorum ve Kahramanmaraş’ın aslanlarını, Kahramanmaraş’ın yiğitlerini Tuzla’nın aslanları ve yiğitleriyle buluşturduk. Burada emeği geçen, bize destek olan başta Şadi başkanım, Murat başkanım ve Recep bey olmak üzere herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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Kahramanmaraş Esnafının Kalkınması Için TÜMKİAD’dan Alışveriş Festivali!
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