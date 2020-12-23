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Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması

Büyükşehir Belediyesi il genelinde onarım ve asfaltı tamamlanan yollarda şerit çizgi ve trafik işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması

Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması

Büyükşehir Belediyesi il genelinde onarım ve asfaltı tamamlanan yollarda şerit çizgi ve trafik işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından grup yolları, ana arterler, kavşak ve bulvarlar dâhil olmak üzere il genelinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce sıcak asfaltlaması tamamlanan yollar trafik işaretleme, uyarı levhaları, yol çizgi çalışmaları ile daha güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Dadağlı, Dönüklü, Fatihler, Hacı Mustafa, Selimiye ve Altınova Mahalleleri ile Türkoğlu ilçesi Önsen, Hopurlu, Yavuzlar, Kırmakaya, Doluca ve Yeşilyöre Mahalleleri yanı sıra Ekinözü ana arterlerinde de yol çizgi ve trafik işaretleme çalışmaları tamamlandı.

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