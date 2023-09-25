Kahramanmaraş Gıda İhtisas Osb müteşebbis heyeti toplandı!

Gıda OSB’ye ilişkin süreçler değerlendirilirken; Yeni Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Valilik, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğiyle Türkoğlu’nda kurulacak olan ve planlama çalışmaları devam eden Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Fatih Dinçer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Cesur ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yeni Müteşebbis Heyeti Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesinin seçimi de gerçekleştirildi.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimle Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Cesur getirildi. Devam eden çalışmaların değerlendirildiği 2023 Yılı 2. Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda ayrıca planlanan faaliyetlere ilişkin de yol haritası çizildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Müteşebbis Heyeti Üyesi Erdoğan Emrah Hatunoğlu; Gıda OSB’ye ilişkin tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.