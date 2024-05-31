Kahramanmaraş Heyeti Başkentte Bakan Bak ve Tunç İle Bir Araya Geldi

Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Yımaz Tunç’u ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı ziyaretlerde heyet, şehirdeki son duruma ilişkin Osman Aşkın Bak ve Yılmaz Tunç’a bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’a göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Bakan Bak ve Tunç’a teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikteGençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u ziyaret ettik. Şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle şehrimize kazandıracağımız spor kompleksini değerlendirdik. İnşallah Bakanlığımız öncülüğünde şehrimize modern, kullanışlı ve yaşayan bir spor kompleksi kazandıracağız. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.