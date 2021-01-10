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Kahramanmaraş için mücadele eden Kundakçı, spor, siyaset ve iş hayatında önemli başarılara imza attı

Kahramanmaraş’ta 2010 yılında kendi şirketini kurarak kentte önemli konut projelerine imza atan, Sukune İnşaat sahibi Ömer Kundakçı, spor, siyaset ve iş hayatında önemli başarılara imza attı.

Kahramanmaraş için mücadele eden Kundakçı, spor, siyaset ve iş hayatında önemli başarılara imza attı

Kahramanmaraş için mücadele eden Kundakçı, spor, siyaset ve iş hayatında önemli başarılara imza attı

Kahramanmaraş’ta 2010 yılında kendi şirketini kurarak kentte önemli konut projelerine imza atan, Sukune İnşaat sahibi Ömer Kundakçı, spor, siyaset ve iş hayatında önemli başarılara imza attı.

10 Ocak 2021 Pazar 18:48
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Kısa sürede kariyerine farklı anlarda birçok başarıyı sığdıran Ömer Kundakçı, Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sunmak için kültür elçiliği yapıyor.

Bir yandan kentin siluetini güzelleştirmek adına iş hayatında önemli mimari projelere imza atan Kundakçı, diğer yandan kentin tanıtımı için mücadele ederken, MHP’de atıldığı siyaset hayatında ise Kahramanmaraş’a faydalı yatırımlar üretmenin peşinde koşuyor.

Kahramanmaraş’a olan sevgisini ‘Kahramanmaraş aşığı biriyim’ sözleriyle ifade eden Kundakçı, Kahramanlar Offroad Kulübü başkanlığı döneminde bir ilke imza atarak, kentte 2018 yılında Türkiye Offroad şampiyonasının düzenlenmesine vesile oldu.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için her daim hazır olduğunu anlatan Kundakçı, iş siyaset ve spor hayatındaki önemli gelişmelerle ilgili;

“Kahramanmaraş’ın tanıtımı amacıyla Kahramanlar Offroad kulübüne başkan olduktan sonra Türkiye Otomobilciler ve sporcular federasyonuna üye olduk. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara katıldık. Gittiğimiz illerde dondurmamızı götürdük. Kahramanmaraş’ı doğal güzelliği ve gastronomisiyle tanıtmaya çalıştık.

Çünkü insanlar Kahramanmaraş’ı bilmiyorlardı, doğunun ücra bir şehri olduğunu düşünüyorlardı. Yarışlara katılarak insanları ilimize davet etme şansı bulduk. 2017 yılında neredeyse bütün Offroad yarışlarına katıldık ve S-1 klasmanında şampiyon olduk.

Bu başarı bize 2018 yılında Offroad Türkiye şampiyonasının Kahramanmaraş’ta yapılmasını getirdi. Kendi imkanlarımızla Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları Kahramanmaraş’ta ağırladık. Kentimize gelen ve gezen sporcular giderken hayranlıklarını ifade ettiler. Bir nevi kültür elçiliği yaptık.

2018 yılında 38 kişilik küçük bir ekiple hem kentimizi hem yemeklerimiz, hemde doğal güzelliklerimizi Türkiye’nin her bölgesinden gelen sporculara tanıttık. Bu çalışmamız şimdide devam ediyor.

2019 Türkiye ulusal şampiyonasında da bir yarış kentimizde oldu.” dedi.

Kahramanmaraş aşığı biriyim. Şehir dışı ve yurt dışından çok fazla teklif aldık. Ama şehrimi çok seviyorum. Kesinlikle Kahramanmaraş’ı bırakmayı düşünmüyorum. Gittiğim her yerde de Kahramanmaraş’ı anlatmaya devam ediyorum. Turizme katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize.

“TURİZMDE KAHRAMANMARAŞ’IN İMKANLARI ÇOK GENİŞ”

Kundakçı; “Turizmde Kahramanmaraş’ın imkanları çok geniş. Bir etkinlik için kilometrelerce gitmeye gerek yok. 10 dakikada kayak merkezinde kayak yapabilir, isterseniz 30 dakika’da at binmek için Türkoğlu’ndaki çiftliğe ulaşabilirsiniz. 40 dakikada termal turizm merkezimize gidebilirsiniz. Yazın yaylaları ayrı güzel. Turizme katkı için mesleğimiz olmasa da biz elimizden geleni yapmaya hazırız. İnsanların amacı Kahramanmaraş’ı anlatmak, tanıtmak olmalı.” Diye konuştu.

“ERTUĞRUL BAŞKANIN EKİBİNDE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Siyaset hayatıyla ilgili de konuşan Kundakçı, “MHP’de Siyaset hayatına başladım. MHP Dulkadiroğlu ilçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı bizi yönetimine layık gördü. Başkan yardımcılığına layık gördü. 1 yıl kadar başkanımla kol kola seçim çalışmalarında bulunduk. 13. Olağan kongrede İl Başkanımız bizi Kahramanmaraş’a katkı sunmak amacıyla ekibinde görmek istedi ve birlikte yol yürüdük.

MHP 13. il kongresinde donanımlı bir yönetim kurulu seçen Ertuğrul başkanımız Kahramanmaraş’a hizmet için şahlanış yaptı. Ben başkanımızın Kahramanmaraş siyasetine yön vereceğini düşünüyorum.

Ertuğrul Doğan başkanın siyasetten bir kazanç sağlama derdi yok. Kendinden ziyade Kahramanmaraş adına siyaset yapıyor. Siyaset, gelir kaynağı olarak bakılmazsa çok güzel işler yapılır. Bu yüzden Ertuğrul başkanın ekibinde yer almaktan gurur duyuyorum.” Şeklinde konuştu.

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