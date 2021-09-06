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Kahramanmaraş için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminde, bugün ülkenin çeşitli illerinde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde de fırtına uyarısı yapıldı.

Kahramanmaraş için sağanak uyarısı!

Kahramanmaraş için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminde, bugün ülkenin çeşitli illerinde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde de fırtına uyarısı yapıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:23
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İlgili bölgelerde oturan vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Türkiye genelinde 6 Eylül günü kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin, Ardahan çevresi, Çanakkale doğusu ve Akdeniz'in Toroslar kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim.

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

Öğle saatlerine kadar Sakarya, Bolu ve Düzce sınırlarında gök gürültülü; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'de ise sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da da yağış beklentisi var.

Öğleden sonra Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

Akşam 18.00'den sonra ise sadece Karadeniz bölgesinde yağışın süreceği düşünülüyor.

FIRTINA UYARISI GELDİ

Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz hattında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Rüzgarın kuvvetli esmesi beklenirken, yer yer fırtınalara da sebep olacağı ifade edildi. Vatandaşlar ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi problemlere karşı dikkatli olmalı.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 06.09.2021 18:30
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Kahramanmaraş Için Sağanak Uyarısı!
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